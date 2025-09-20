Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Le Figaro: Трамп отдаляется от НАТО, выдвигая условия для санкций против РФ

Трамп делает вид, что дистанцируется от Североатлантического альянса.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп делает вид, что отдаляется от Североатлантического альянса, озвучивая новые условия по санкциям против Российской Федерации, пишет Le Figaro.

«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против РФ, что он делает регулярно, но никогда не реализует, он создаёт впечатление, что дистанцируется от альянса», — говорится в публикации.

Кроме того, в материале французского издания сказано, что данные меры периодически сопровождаются «обнадёживающими» высказываниями Трампа, что «ещё больше усиливает путаницу в рядах государств-участников альянса».

«Из Вашингтона поступили сообщения, что изучает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку странам Балтии», — рассказали журналисты.

По данным американского издания The Washington Post, Трамп пытается отложить санкции, требуя отказа НАТО от нефти РФ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше