Le Figaro: Трамп отдаляется от НАТО, выдвигая условия для санкций против РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп делает вид, что отдаляется от Североатлантического альянса, озвучивая новые условия по санкциям против Российской Федерации, пишет Le Figaro.
«Выдвигая своим союзникам по НАТО новые условия по санкциям против РФ, что он делает регулярно, но никогда не реализует, он создаёт впечатление, что дистанцируется от альянса», — говорится в публикации.
Кроме того, в материале французского издания сказано, что данные меры периодически сопровождаются «обнадёживающими» высказываниями Трампа, что «ещё больше усиливает путаницу в рядах государств-участников альянса».
«Из Вашингтона поступили сообщения, что изучает возможность сокращения финансирования программ обучения и оснащения, которые оказывают важную поддержку странам Балтии», — рассказали журналисты.
По данным американского издания The Washington Post, Трамп пытается отложить санкции, требуя отказа НАТО от нефти РФ.