Легкоатлетка Куличенко назвала опасной жизнь в США

На фоне этих заявлений появилась информация о жестоком убийстве в Черногории одной из богатейших гражданок Украины Анастасии Лашмановой. Её тело с ножевыми ранениями было обнаружено возле собственной виллы в Которе. Местная полиция рассматривает версию об ограблении. По данным СМИ, у погибшей мог быть российский паспорт, а за её бизнесом стоял российский предприниматель.