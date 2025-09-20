Легкоатлетка Куличенко назвала опасной жизнь в США

Кипрская легкоатлетка Елена Куличенко, ранее учившаяся в США, высказалась об опасностях жизни в этой стране. Её слова передаёт издание Sports.ru.
Спортсменка, которая в прошлом обучалась в Университете штата Джорджия в Атланте, написала в соцсетях: «Украинку зарезали, кого-то застрелили, на кого-то напали. Жесть полная!».
Куличенко добавила, что во время пребывания в США постоянно ощущала необходимость быть настороже и высматривать потенциальных злоумышленников на улицах.
На фоне этих заявлений появилась информация о жестоком убийстве в Черногории одной из богатейших гражданок Украины Анастасии Лашмановой. Её тело с ножевыми ранениями было обнаружено возле собственной виллы в Которе. Местная полиция рассматривает версию об ограблении. По данным СМИ, у погибшей мог быть российский паспорт, а за её бизнесом стоял российский предприниматель.
