Россияне не смогут принять участие в командных турнирах ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) определил условия допуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.
Согласно решению организации, отечественные атлеты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, а также будут лишены права выступать в командных дисциплинах.
Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что организация не будет пересматривать условия допуска российских спортсменов, введенные на предыдущих Играх в Париже. По мнению руководства комитета, такая политика полностью себя оправдала.
На Олимпиаде в Париже российское представительство было минимальным: в соревнованиях приняли участие всего 15 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Все командные виды спорта были полностью исключены из программы выступления российских атлетов.
Читайте материал по теме: МОК перераспределил медали двух Олимпиад из-за Устюгова.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.