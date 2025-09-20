Ричмонд
Россияне не смогут принять участие в командных турнирах ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) определил условия допуска российских спортсменов к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Согласно решению организации, отечественные атлеты не смогут принять участие в церемонии открытия Игр, а также будут лишены права выступать в командных дисциплинах.

Как сообщает ТАСС, в МОК заявили, что организация не будет пересматривать условия допуска российских спортсменов, введенные на предыдущих Играх в Париже. По мнению руководства комитета, такая политика полностью себя оправдала.

На Олимпиаде в Париже российское представительство было минимальным: в соревнованиях приняли участие всего 15 спортсменов, выступавших в нейтральном статусе. Все командные виды спорта были полностью исключены из программы выступления российских атлетов.

Читайте материал по теме: МОК перераспределил медали двух Олимпиад из-за Устюгова.

