В Госдуме предупредили о необходимости заплатить имущественные налоги

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. До 1 декабря собственники земли и недвижимости должны отчитаться за прошлый налоговый период, речь идёт о платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
«До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через “Госуслуги” и мобильное приложение “Налоги ФЛ”. В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат», — сказал Гаврилов.
Депутат отметил, что налоги начисляются за прошедший календарный год, и уплата до декабря означает, что к этому моменту гражданин должен погасить начисленную сумму полностью.
«Никаких переносов по регионам не предусмотрено, кроме отдельных случаев, связанных с территориями, где действуют специальные решения правительства. Для большинства жителей страны срок единый — первый день зимы. Если дата выпадает на выходной или праздничный день, она автоматически сдвигается на следующий рабочий», — подчеркнул он.
По словам парламентария, земельный налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости участка и ставок, установленных местными органами власти, это значит, что сумма у соседей на одинаковых по площади участках может заметно отличаться, если земля относится к разным муниципалитетам или категориям.
«По налогу на имущество схема похожая: берётся кадастровая стоимость квартиры или дома и применяется ставка, установленная в конкретном регионе. Важная деталь — существует ряд льгот для отдельных категорий граждан, включая пенсионеров и ветеранов. Но воспользоваться ими можно только при условии, что человек подал заявление и указал конкретный объект, по которому хочет получить освобождение», — добавил Гаврилов.
Он уточнил, что отсутствие бумажного уведомления не освобождает собственника от уплаты, поскольку закон прямо возлагает на гражданина обязанность сообщать о своей недвижимости в налоговую, если сведения о ней по какой-то причине не поступили в базу.
«Это особенно актуально для тех, кто недавно оформил права собственности. В случае несвоевременной уплаты с 2 декабря начинает начисляться пеня — каждый день просрочки увеличивает долг, и чем выше ключевая ставка Банка России, тем ощутимее становится сумма», — отметил депутат.
Он напомнил, что оплатить налог можно любым удобным способом: через личный кабинет, портал «Госуслуг», в мобильном приложении ФНС или напрямую в банке по реквизитам из уведомления.
«Для большинства горожан и дачников эта дата уже давно стала традиционной частью календаря: завершение года невозможно без расчётов за землю, квартиру или дачу. И хотя суммы у всех разные, единый срок объединяет всех владельцев недвижимости — 1 декабря остаётся последним днём, когда можно исполнить обязанность без дополнительных расходов», — заключил парламентарий.