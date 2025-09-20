В Госдуме предупредили о необходимости заплатить имущественные налоги

«До 1 декабря у собственников земли и недвижимости в России есть обязанность рассчитаться за прошлый налоговый период (2024 год). Речь идёт о тех платежах, которые касаются земельных участков, квартир, домов, дач, гаражей и машино-мест. Уведомления от ФНС уже направляются в личные кабинеты налогоплательщиков, а также доступны через “Госуслуги” и мобильное приложение “Налоги ФЛ”. В ряде случаев документы доставляются по почте, но основным каналом давно стал электронный формат», — сказал Гаврилов.