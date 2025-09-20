Ричмонд
WP: Пентагон потребовал от журналистов не собирать конфиденциальные данные

Пентагон оставил за собой право аннулировать пропуск тех, кого сочтёт угрозой безопасности.

Источник: Комсомольская правда

Министерство обороны США может лишить аккредитации журналиста, если тот распространяет информацию, не разрешённую к публикации. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренний документ.

«Информация Министерства обороны США должна быть одобрена для публичного распространения соответствующим уполномоченным должностным лицом, даже если она не является секретной», — говорится в тексте.

Издание отмечает, что администрация президента Дональда Трампа ранее объявила, что журналисты не должны собирать и публиковать конфиденциальные материалы. Пентагон оставил за собой право аннулировать пропуск тех, кого сочтёт угрозой безопасности.

Согласно документу, репортёры, желающие освещать события в Пентагоне, обязаны подписать соглашения, ограничивающие их передвижение по зданию и запрещающие получение и хранение запрещённых материалов.

Также сообщается, что в последние месяцы министр обороны Пит Хегсет усилил правила для аккредитованных в Пентагоне журналистов в ответ на выявленные утечки информации.

Ранее глава Пентагона призвал союзников США по НАТО активизироваться и принять на себя ответственность за конвенциональную оборону Европы.

