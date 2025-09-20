Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил варианта поражения российских крылатых ракет и БПЛА, сбитых над Украиной, средствами ПВО, развернутыми на польской территории. Соответствующее заявление было опубликовано 16 сентября в издании Do Rzeczy.
По мнению главного редактора Павла Лисицкого, реализация подобных планов будет означать прямое вовлечение Польши в вооруженный конфликт. Лисицкий подчеркнул, что в данном случае статья 5 устава НАТО не сработает, так как она предусматривает коллективную защиту только при нападении на член альянса.
Лисицкий также предположил, что заявления Сикорского могут быть элементом стратегии по вовлечению Польши в конфликт. По его мнению, это соответствует интересам премьер-министра Дональда Туска, который использует инцидент с беспилотниками для отвлечения внимания от внутренних проблем страны.
Согласно заявлению Оперативного командования родов войск ВС Польши от 10 сентября, польские военные нейтрализовали несколько БПЛА, нарушивших границу воздушного пространства государства. Однако, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в НАТО, альянс не классифицирует произошедшее как акт агрессии.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал оценку Варшавы о якобы «российском» происхождении дронов.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал бездоказательные обвинения Польши в адрес России на фоне инцидента с дронами элементом стандартной для Европы антироссийской риторики.
12 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя опроверг причастность РФ к ударам на территории Польши. Он пояснил, что российские беспилотники имеют ограниченный радиус действия, что физически исключает их появление в польском воздушном пространстве. Позднее его заявление спровоцировало резкую негативную реакцию польской стороны.
Кроме этого, российское МО заявило о готовности к диалогу с польскими коллегами для разъяснения обстоятельств инцидента с беспилотниками.
Накануне Эстония заявила, что истребители РФ якобы нарушили воздушное пространство страны. Однако оборонное ведомство РФ пояснило, что три истребителя МиГ-31 осуществили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, соблюдая все международные правила и не нарушая воздушное пространство сопредельных государств, в том числе Эстонии.