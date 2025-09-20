Ричмонд
Трамп рассказал о новом ударе по судну, якобы связанному с наркоторговлей

Трамп уточнил, что ВС США ликвидировали трёх «наркотеррористов».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли очередной удар по судну, которое якобы связано с террористами, по его словам, речь идёт о террористической организации, занимающейся торговлей наркотическими веществами.

«По моему приказу секретарь войны отдал распоряжение о нанесении смертоносного кинетического удара по судну, аффилированному с признанной террористической организацией, осуществлявшей перевозку наркотиков в зоне ответственности Южного командования», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Трамп утверждает, что сведения о том, что судно якобы перевозило наркотики, получены от разведки.

Он заявил, что ВС США ликвидировали трёх «наркотеррористов».

В сентябре Трамп рассказал об очередном ракетном ударе по «наркотеррористам из Венесуэлы», по его словам, они пытались перевезти наркотические вещества в США.

Ранее в МИД Венесуэлы заявили, что эсминец Соединённых Штатов атаковал и захватил судно с рыбаками. Американские морпехи удерживали рыбаков около восьми часов.

