Трамп сообщил об уничтожении в международных водах якобы судна для наркотрафика

США уничтожили в международных водах якобы использовавшегося для перевозки наркотиков судно.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп сообщил о ликвидации американскими военными в нейтральных водах судна, якобы использовавшегося для транспортировки наркотиков, с тремя людьми на борту.

«При ударе убиты трое мужчин из числа наркотеррористов, которые были на борту судна, находившегося в международных водах», — написал глава Белого дома в Truth Social.

При этом Трамп подчеркнул, что оперативные данные свидетельствуют о незаконной транспортировке наркотических средств на судне, следовавшем по пути наркотрафика для поставки запрещенных веществ в США.

Трамп также выложил видеозапись уничтожения корабля, подтвердив отсутствие жертв и повреждений среди личного состава ВС США в ходе операции.

Напомним, что ранее администрация США заявляла о намерении нанести удары по объектам в Венесуэле под предлогом борьбы с наркокартелями. Эксперты предполагают, что политические мотивы Вашингтона могут быть значительно шире.

