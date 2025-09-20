Автобус с паломниками-хасидами попал в аварию на трассе Киев — Одесса

Ранее сообщалось, что в Умань приехали около 22 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Вечером и в течение суток прибытие паломников будет минимизировано, потому что настанет Шабат, а уже после него, с вечера субботы, 20 сентября, будет наблюдаться финальный приток хасидов, говорилось в статье, передает РИА Новости.