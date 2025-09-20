Ричмонд
Автобус с паломниками-хасидами попал в аварию на трассе Киев — Одесса

Автобус с паломниками-хасидами, прибывшими для празднования Рош ха-Шана в Умань Черкасской области Украины, попал в аварию на трассе Киев — Одесса. Об этом в пятницу, 19 сентября, сообщило украинское агентство УНИАН.

— На трассе Киев — Одесса в ДТП попал автобус с паломниками-хасидами. Имеются пострадавшие. Официальной информации еще не поступало, — сказано в Telegram-канале агентства.

Ранее сообщалось, что в Умань приехали около 22 тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана. Вечером и в течение суток прибытие паломников будет минимизировано, потому что настанет Шабат, а уже после него, с вечера субботы, 20 сентября, будет наблюдаться финальный приток хасидов, говорилось в статье, передает РИА Новости.

Начальник охраны бывшего президента Украины Петра Порошенко* проехал на красный свет и снес автомобиль с женщиной внутри, сообщил 15 сентября Telegram-канал Shot. Отмечается, что в попытке решить вопрос, представитель политика стал угрожать пострадавшей.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.