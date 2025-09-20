Ричмонд
Компания Илона Маска начнёт чипировать людей для чтения мыслей

Компания Neuralink Corp Илона Маска планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в текст с помощью имплантируемого чипа. Как сообщает Bloomberg, добровольцам с нарушениями речи установят импланты, которые с использованием искусственного интеллекта будут переводить нейронные сигналы в текст и передавать их на внешние устройства.

Источник: Life.ru

Президент компании Донджин Сео заявил, что в перспективе технология позволит считывать мысленную речь быстрее, чем человек способен вербализовать мысли. Импланты предназначены прежде всего для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и последствиями инсульта, сохранивших когнитивные способности, но утративших контроль над речевым аппаратом.

Ранее стало известно, что компания Neuralink планирует осуществить революционную операцию, направленную на частичное восстановление зрения у человека, который полностью лишён этого чувства. По словам Илона Маска, данная процедура может быть реализована уже в следующем году.

