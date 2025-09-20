Компания Илона Маска начнёт чипировать людей для чтения мыслей

Компания Neuralink Corp Илона Маска планирует в октябре начать в США клинические испытания технологии, позволяющей преобразовывать мысли человека в текст с помощью имплантируемого чипа. Как сообщает Bloomberg, добровольцам с нарушениями речи установят импланты, которые с использованием искусственного интеллекта будут переводить нейронные сигналы в текст и передавать их на внешние устройства.