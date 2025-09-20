Компания Илона Маска начнёт чипировать людей для чтения мыслей

Президент компании Донджин Сео заявил, что в перспективе технология позволит считывать мысленную речь быстрее, чем человек способен вербализовать мысли. Импланты предназначены прежде всего для пациентов с нейродегенеративными заболеваниями и последствиями инсульта, сохранивших когнитивные способности, но утративших контроль над речевым аппаратом.
Ранее стало известно, что компания Neuralink планирует осуществить революционную операцию, направленную на частичное восстановление зрения у человека, который полностью лишён этого чувства. По словам Илона Маска, данная процедура может быть реализована уже в следующем году.