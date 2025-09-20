Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалист раскрыла, как смех помогает оздоровить организм

Профессор Чеботарева: Смех улучшает кровообращение и работу сердца.

Источник: Комсомольская правда

Смех можно считать своеобразной гимнастикой. Он полезен для сердца, легких и даже психики. Психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева рассказала KP.RU, как именно смех помогает оздоровить организм.

— Когда мы смеемся, мозг активно работает, а мышцы лица и тела включаются в процесс. Дыхание становится глубже: вдох растягивается, а выдох — резкий и быстрый. Благодаря этому легкие полностью очищаются от «старого» воздуха, а органы получают больше кислорода. Это улучшает работу сердца и сосудов, — отметила специалист.

При этом, по словам эксперта, влияние смеха не ограничивается только сердцем и легкими. Он запускает целый комплекс полезных процессов в организме, включая работу внутренних органов и даже очищение слезных каналов.

— Во время смеха работает диафрагма — мышца под легкими. Ее движение массирует внутренние органы, что идет на пользу их работе. А еще смех часто вызывает слезы: сокращаются мышцы вокруг слезных каналов, что их прочищает. Так что смеяться — полезно со всех сторон, — заключила психолог.