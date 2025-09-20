Специалист раскрыла, как смех помогает оздоровить организм

Смех можно считать своеобразной гимнастикой. Он полезен для сердца, легких и даже психики. Психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева рассказала KP.RU, как именно смех помогает оздоровить организм.
— Когда мы смеемся, мозг активно работает, а мышцы лица и тела включаются в процесс. Дыхание становится глубже: вдох растягивается, а выдох — резкий и быстрый. Благодаря этому легкие полностью очищаются от «старого» воздуха, а органы получают больше кислорода. Это улучшает работу сердца и сосудов, — отметила специалист.
При этом, по словам эксперта, влияние смеха не ограничивается только сердцем и легкими. Он запускает целый комплекс полезных процессов в организме, включая работу внутренних органов и даже очищение слезных каналов.
— Во время смеха работает диафрагма — мышца под легкими. Ее движение массирует внутренние органы, что идет на пользу их работе. А еще смех часто вызывает слезы: сокращаются мышцы вокруг слезных каналов, что их прочищает. Так что смеяться — полезно со всех сторон, — заключила психолог.