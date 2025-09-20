Специалист раскрыла, как смех помогает оздоровить организм

— Во время смеха работает диафрагма — мышца под легкими. Ее движение массирует внутренние органы, что идет на пользу их работе. А еще смех часто вызывает слезы: сокращаются мышцы вокруг слезных каналов, что их прочищает. Так что смеяться — полезно со всех сторон, — заключила психолог.