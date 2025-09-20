Врач назвал идеальный возраст для мужчины, чтобы завести детей

Десятый ВЭФ состоялся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года. В этом году основное внимание участников было приковано к развитию сотрудничества на Дальнем Востоке и вопросам мира и процветания.