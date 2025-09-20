Врач назвал идеальный возраст для мужчины, чтобы завести детей

В современных реалиях мужчине следует заводить детей в 25 лет.
Мужчинам рекомендуется заводить первого ребенка в возрасте 24−25 лет с учетом современных реалий. Об этом сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина Олег Аполихин.
«Я считаю, что с учетом сегодняшних реалий от 24−25 лет для мужчины это было бы актуально», — отметил Олег Аполихин на полях Восточного экономического форума. Его слова приводит слова РИА Новости. Так врач ответил на вопрос о рекомендуемом возрасте для отцовства.
Десятый ВЭФ состоялся на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке с 3 по 6 сентября 2025 года. В этом году основное внимание участников было приковано к развитию сотрудничества на Дальнем Востоке и вопросам мира и процветания.