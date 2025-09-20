Ричмонд
Бывший пермский журналист возглавил «Союз утилизаторов России»

Организация объединяет около 100 компаний, занимающихся переработкой отходов.

Источник: Комсомольская правда

Бывший пермский журналист Ринат Гизатулин возглавил общероссийский «Союз утилизаторов России». Организация была создана в августе в Москве и объединяет около 100 компаний, занимающихся переработкой отходов. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Цель союза — защита интересов переработчиков и диалог с государством. В него входят как крупные компании из официального реестра Росприроднадзора, так и начинающие предприятия, работающие в сфере экономики замкнутого цикла.

Господин Гизатулин подчеркнул, что эта должность является общественной. Он продолжает работать заместителем генерального директора компании «Уралхим».

Напомним, Ринат Гизатулин — уроженец Перми, окончил Пермский государственный университет по специальности «политология». Ранее работал в издательском доме и занимал должность заместителя министра природных ресурсов России.