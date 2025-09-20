Эксперт спрогнозировал рост пенсионных баллов для граждан со средней зарплатой

У россиян вырастут пенсии.
Если у россиян средняя зарплата составляет около ста тысяч рублей, то они смогут получить свыше четырех пенсионных баллов в год. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Средняя заработная плата в 2025 году составит 105−110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у россиян будет сформировано от 4,5 до 4,7 индивидуальных пенсионных баллов», — передает РИА Новости слова эксперта.
По словам Балынина, если ежегодно получать столько баллов, то при стаже в 35 лет пенсия гражданина достигнет 32 тысячи рублей. А когда стаж меньше, то размер выплат будет в пределах 28−25 тысяч рублей.
С 2025 года для выхода на страховую пенсию в России требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа, что выше показателей 2024 года. При недостатке баллов или стажа граждане могут приобрести их через вступление в обязательное пенсионное страхование, подав заявление в Социальный фонд России. Такие меры позволяют россиянам соответствовать новым требованиям для назначения пенсии.