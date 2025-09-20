Эксперт спрогнозировал рост пенсионных баллов для граждан со средней зарплатой

С 2025 года для выхода на страховую пенсию в России требуется не менее 30 пенсионных баллов и 15 лет страхового стажа, что выше показателей 2024 года. При недостатке баллов или стажа граждане могут приобрести их через вступление в обязательное пенсионное страхование, подав заявление в Социальный фонд России. Такие меры позволяют россиянам соответствовать новым требованиям для назначения пенсии.