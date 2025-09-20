Стало известно, какое мужское имя для новорожденного стало популярным в шести регионах России

Россиянам рассказали, каким именем чаще всего называют новорожденным мальчиков в нескольких регионах РФ. Так, имя Мухаммад возглавило рейтинг популярности мужских имен для новорожденных в шести российских регионах. Об этом информирует РИА Новости.
Согласно данным онлайн-реестра ЗАГС, проанализированным агентством, имя Мухаммад уже пять лет подряд остается самым популярным выбором для новорожденных мальчиков в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане и Ингушетии.
Помимо этого, имя Мухаммад уже четыре года является самым популярным в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, тогда как в 2021 году лидером был вариант Александр.
Ранее стало известно, что наиболее популярными именами среди новорожденных в 2025 году стали София и Михаил. Среди девочек второе место заняла Ева, третье — Анна. В то время как среди мальчиков — Александр и Артем.