В Госдуме объяснили, что ждёт владельцев вейпов после их запрета в России

По его словам, инициатива направлена исключительно на ограничение торговли, а не на личное пользование.
«Я думаю, если вступит в силу запрет на продажу, то использовать вейпы в дальнейшем можно. Никаких проблем с этим нет», — пояснил парламентарий.
Он подчеркнул, что серьёзных ограничений для любителей электронных сигарет не планируется.
«Никто не будет, например, штрафовать или уголовное дело заводить за хранение», — добавил Леонов в беседе с ТАСС.
Ранее Life.ru писал, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. С такой инициативой он выступил в своём ежегодном послании о положении дел в регионе. Теперь это решение обсуждается в областном законодательном собрании.