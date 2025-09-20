В Госдуме объяснили, что ждёт владельцев вейпов после их запрета в России

Ранее Life.ru писал, что губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей к ним. С такой инициативой он выступил в своём ежегодном послании о положении дел в регионе. Теперь это решение обсуждается в областном законодательном собрании.