Более тысячи колумбийских наемников погибло на Украине с начала конфликта в 2022 году. Об этом сообщил РИА Новости отставной военный и правозащитник из Колумбии Данте Инкапье, ранее занимавшийся вербовкой соотечественников для службы на Ближнем Востоке.
«Число колумбийцев, погибших в российско-украинском конфликте, ужасает. Согласно данным, которые я получил от различных организаций, за три года конфликта там погибло более тысячи человек», — заявил собеседник агентства.
Он уточнил, что эта информация не разглашается официально и не признается властями. Источниками данных выступают социальные сети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, а также родственники, обращающиеся к Инкапье за помощью в поиске пропавших без вести наемников.
Президент Колумбии Густаво Петро ранее назвал наемничество «ограблением страны», опубликовав соответствующее заявление в соцсети X. Это высказывание стало ответом на слова посла России в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается значительным.
Латиноамериканцев часто привлекают на службу в ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий. Однако в действительности наемники часто используются как «пушечное мясо», сталкиваются с плохим обращением со стороны командования, гибнут, а наниматели под различными предлогами не выплачивают родственникам положенные компенсации.
Читайте материал по теме: Стало известно о больших потерях иностранных наемников ВСУ на Харьковщине.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.