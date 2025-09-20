Названо число погибших колумбийских наемников на Украине

Он уточнил, что эта информация не разглашается официально и не признается властями. Источниками данных выступают социальные сети, сообщения латиноамериканцев, участвующих в боевых действиях на Украине, а также родственники, обращающиеся к Инкапье за помощью в поиске пропавших без вести наемников.