ООН намерена закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования

Организация Объединенных Наций (ООН) собирается закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования. Об этом сказано в отчете генерального секретаря организации Антониу Гутерреша.

— Мы намерены завершить деятельность ЮНЭЙДС к концу 2026 года. Это повлечет за собой интеграцию потенциала и опыта в соответствующие структуры системы развития ООН в 2027 году, — говорится в заявлении.

Состав Совета Безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира, поэтому организации нужна реформа. Об этом 16 сентября высказался Антониу Гутерриш. По его словам, в вопросе реформы есть прогресс. Он рассказал о работе комитета, а также о признании рядом стран того, что Африка должна иметь право на постоянное членство.

Антониу Гутерриш ранее заявил, что рассчитывает на встречу с российской делегацией на полях Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе.

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории сообщила, что действия Израиля в секторе Газа могут рассматриваться как геноцид.

