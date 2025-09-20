ООН намерена закрыть программу по ВИЧ/СПИД из-за недостатка финансирования

Состав Совета Безопасности ООН соответствует реалиям 1945 года, а не современного мира, поэтому организации нужна реформа. Об этом 16 сентября высказался Антониу Гутерриш. По его словам, в вопросе реформы есть прогресс. Он рассказал о работе комитета, а также о признании рядом стран того, что Африка должна иметь право на постоянное членство.