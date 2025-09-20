В ГД предложили дать возможность выбирать форму соцподдержки

В беседе с РИА Новости Миронов напомнил, что по информации Минтруда, в России проживает около 2,8 миллионов многодетных семей, которым государство предоставляет адресную социальную помощь — бесплатные земельные участки для строительства загородного дома, льготное питание и проезд для школьников, коммунальные субсидии и другие услуги.