Вильфанд рассказал, в каких регионах России уже лежит снег

В настоящий момент примерно на 10% территории России уже лежит снежный покров.

В настоящий момент примерно на 10% территории России уже лежит снежный покров. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным метеоролога, снег выпал на севере Сибири и северо-западе Якутии.

«Снежный покров уже лежит на самом севере Сибирского федерального округа, в частности, на Таймыре, и я бы сказал, что это уже не временный снежный покров, а устойчивый. Его высота от 4 до 10 сантиметров», — рассказал Вильфанд агентству РИА Новости.

Вильфанд добавил, что в на северо-западе Якутии снег пролежит минимум до конца сентября. А в это время года в регион, как правило, уже приходят устойчивые отрицательные температуры.

Ранее синоптик Ильин рассказал, когда в Москве и Подмосковье выпадет первый снег.

