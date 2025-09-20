До +21 градусов ожидается в Иркутске 20 сентября

До +19, +21 градусов ожидается в Иркутске в субботу 20 сентября. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с. Об этом КП-Иркутск сообщили в Иркутском гидрометцентре.
— По области ожидается переменная облачность, без осадков. В северных районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный, юго-восточный 5−10 м/с, местами порывы могут достигать до 13 м/с. В Катангском, Киренском и северо-восточных районах 5−10 м/с, местами порывы до 15−20 м/с. Температура +16,+21 градусов, при облачной погоде +8,+13 градусов, — говорится в сообщении.
На Байкале ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, северо-восточный 7−12 м/с. Местами порывы 15−17 м/с, температура +12,+17 градусов.