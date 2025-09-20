Враги тестостерона: Life.ru узнал у врача, какие продукты убивают мужскую потенцию

Не менее опасным уролог назвал фастфуд. По его словам, бургеры, картофель фри и остальные продукты быстрого питания содержат соль, сахар, трансжиры, консерванты и пищевые добавки, которые повышают риск ожирения и напрямую отражаются на потенции. К списку стоит добавить и колбасы с копчёностями. Их нередко производят с использованием «жидкого дыма», при несвоевременной замене которого в продукте накапливаются токсичные соединения. Они способны проникать в ткани яичек и нарушать выработку тестостерона. Отдельно врач предостерёг мужчин от злоупотребления алкоголем, особенно пивом.