Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 сентября

Тельцов ждет день, полный проблем и суеты. Не со всеми делами удастся справиться, но это не является поводом для огорчения. Вторая половина дня обещает приятные встречи, но поездки не дадут должного результата. Стоит созвониться или навестить тех, с кем представители знака давно не виделись, также нужно поддерживать контакты с друзьями. Есть вероятность получить важные новости на работе.