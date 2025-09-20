Bloomberg: США намерены обсудить с Индией закупки нефти РФ в рамках переговоров

Как ранее сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении с августа текущего года 25-процентных тарифных санкций в отношении Индии. Параллельно он указал на применение штрафных мер к Нью-Дели за приобретение энергоносителей у РФ.