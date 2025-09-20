Bloomberg: США намерены обсудить с Индией закупки нефти РФ в рамках переговоров

США намерены включить в переговоры с Индией по тарифам на индийский импорт вопрос о закупках Нью-Дели российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.
«США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России… несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос», — пишет агентство.
Уточняется, что Индия в ходе переговоров добивалась отмены 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей.
Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные государства могут воздержаться от закупок индийской нефти в случае несогласия с предлагаемыми условиями.
Как ранее сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении с августа текущего года 25-процентных тарифных санкций в отношении Индии. Параллельно он указал на применение штрафных мер к Нью-Дели за приобретение энергоносителей у РФ.