Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: США намерены обсудить с Индией закупки нефти РФ в рамках переговоров

США хотят обсудить с Индией закупки российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

США намерены включить в переговоры с Индией по тарифам на индийский импорт вопрос о закупках Нью-Дели российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

«США стремятся включить в переговоры по торговой сделке закупки Индией нефти у России… несмотря на то, что нефтеперерабатывающие заводы наращивают такой импорт, чтобы удовлетворить растущий спрос», — пишет агентство.

Уточняется, что Индия в ходе переговоров добивалась отмены 25-процентной пошлины на закупки российских энергоносителей.

Накануне министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что западные государства могут воздержаться от закупок индийской нефти в случае несогласия с предлагаемыми условиями.

Как ранее сообщалось, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении с августа текущего года 25-процентных тарифных санкций в отношении Индии. Параллельно он указал на применение штрафных мер к Нью-Дели за приобретение энергоносителей у РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше