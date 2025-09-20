Более 1600 процедур ЭКО выполнили в Челябинской области с начала года

«Благодаря поддержке государства люди, мечтающие стать родителями, могут пройти ЭКО по полису ОМС. В 2025 году по сравнению с прошлым годом число циклов увеличено почти на 20%, и до конца года их планируется провести более 2600. Это позволяет нам сократить время ожидания и значительно повысить доступность процедуры», — подчеркнула Агата Ткачева.