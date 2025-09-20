Более 1600 процедур ЭКО выполнили в Челябинской области с начала года

Как отметила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева, оказание помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий является частью федерального проекта «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья».
«Благодаря поддержке государства люди, мечтающие стать родителями, могут пройти ЭКО по полису ОМС. В 2025 году по сравнению с прошлым годом число циклов увеличено почти на 20%, и до конца года их планируется провести более 2600. Это позволяет нам сократить время ожидания и значительно повысить доступность процедуры», — подчеркнула Агата Ткачева.
ЭКО остается наиболее эффективным методом преодоления бесплодия. Вся процедура, включая необходимые предварительные исследования, проводится для пациента бесплатно. Оплата может потребоваться только в случае использования донорского биоматериала или услуг суррогатного материнства.
Чтобы получить квоту на ЭКО по ОМС, нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинике или женской консультации для прохождения обследования. При наличии медицинских показаний документы будут направлены в региональную комиссию минздрава. В случае одобрения заявки пациентка получит направление с правом выбора медицинской организации.
В 2025 году программу ОМС по проведению ЭКО в регионе реализуют 8 медицинских учреждений.