Матвийчук: взяв Липцы, ВС РФ парализуют логистику обороны ВСУ у Харькова

Освобождение Липцев поспособствует охвату логистических центров ВСУ, перерезанию путей снабжения украинской армии на харьковском направлении.

Источник: Аргументы и факты

Освободив село Липцы, ВС РФ смогут парализовать логистику снабжения обороны ВСУ у Харькова, рассказал aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Об активности ВС РФ на липцевском направлении ранее сообщили в ВСУ. Украинские паблики отмечают, что Генштаб украинской армии в последний раз упоминал в своих сводках о боях в указанном районе еще в июле.

«Освобождение села Липцы поспособствует охвату логистических центров ВСУ, инфраструктурных объектов, перерезанию путей снабжения украинской армии на данном направлении. То есть захват Липцев поможет в дальнейшем парализовать важную для украинской обороны Харькова логистическую систему», — отметил Матвийчук.

Кстати, от Липцев до Харькова по прямой — всего лишь 27 километров.

При этом, добавил военный эксперт, главной целью ВС РФ на харьковском направлении остается сейчас освобождение Купянска, которому как раз и поспособствует взятие Липцев.

Ранее Матвийчук объяснил aif.ru, с какой целью российская армия возобновила наступление на село Липцы в Харьковской области.

Как сообщалось, командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на красноармейское и купянское.