Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31: подробности

В министерстве обороны РФ ответили на якобы нарушение воздушного пространства Эстонии. Так, по данным военного ведомства, три самолета МиГ-31 Воздушно-космических сил России осуществили плановый перелет из Карелия в Калининградскую область. Минобороны подтвердило, что маршрут был проложен без захода в воздушное пространство Эстонии.