Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31: подробности

МО России опровергло данные о нарушении МиГ-31 воздушного пространства Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

В министерстве обороны РФ ответили на якобы нарушение воздушного пространства Эстонии. Так, по данным военного ведомства, три самолета МиГ-31 Воздушно-космических сил России осуществили плановый перелет из Карелия в Калининградскую область. Минобороны подтвердило, что маршрут был проложен без захода в воздушное пространство Эстонии.

Минобороны России подтвердило, что полет осуществлялся исключительно над международными водами Балтийского моря с соблюдением дистанции не менее 3 км от острова Вайндло, все воздушные суда строго следовали утвержденному маршруту.

«19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — следует из сообщения Минобороны.

Напомним, что три истребителя МиГ-31 ВКС России стали причиной дипломатического инцидента с Эстонией 19 сентября. Согласно заявлению премьер-министра Эстонии Кристена Михала, воздушное пространство страны было нарушено в районе острова Вайндлоо с продолжительностью нарушения около 12 минут. В ответ силы НАТО осуществили перехват, а правительство Эстонии инициировало консультации по статье 4 Устава НАТО.

При этом руководство ЕС и США поддержало Эстонию, подтвердив готовность защищать воздушное пространство стран НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал действия российских пилотов «непрофессиональными», а официальный представитель Оана Лунгеску охарактеризовала их как «очередной пример безрассудного поведения».

На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Литва, Латвия, Эстония и Польша потребовали от НАТО: усилить противовоздушную оборону восточного фланга и увеличить число боевых вылетов в регионе.

Напомним, что российская сторона акцентирует внимание на том, что воздушные границы Эстонии не нарушались. Перелет был выполнен в точном соответствии с планом и по утвержденным маршрутам.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше