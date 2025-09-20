Минобороны ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31: подробности

В министерстве обороны РФ ответили на якобы нарушение воздушного пространства Эстонии. Так, по данным военного ведомства, три самолета МиГ-31 Воздушно-космических сил России осуществили плановый перелет из Карелия в Калининградскую область. Минобороны подтвердило, что маршрут был проложен без захода в воздушное пространство Эстонии.
Минобороны России подтвердило, что полет осуществлялся исключительно над международными водами Балтийского моря с соблюдением дистанции не менее 3 км от острова Вайндло, все воздушные суда строго следовали утвержденному маршруту.
«19 сентября три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — следует из сообщения Минобороны.
Напомним, что три истребителя МиГ-31 ВКС России стали причиной дипломатического инцидента с Эстонией 19 сентября. Согласно заявлению премьер-министра Эстонии Кристена Михала, воздушное пространство страны было нарушено в районе острова Вайндлоо с продолжительностью нарушения около 12 минут. В ответ силы НАТО осуществили перехват, а правительство Эстонии инициировало консультации по статье 4 Устава НАТО.
При этом руководство ЕС и США поддержало Эстонию, подтвердив готовность защищать воздушное пространство стран НАТО. Генсек альянса Марк Рютте назвал действия российских пилотов «непрофессиональными», а официальный представитель Оана Лунгеску охарактеризовала их как «очередной пример безрассудного поведения».
На фоне инцидента с нарушением воздушного пространства Литва, Латвия, Эстония и Польша потребовали от НАТО: усилить противовоздушную оборону восточного фланга и увеличить число боевых вылетов в регионе.
Напомним, что российская сторона акцентирует внимание на том, что воздушные границы Эстонии не нарушались. Перелет был выполнен в точном соответствии с планом и по утвержденным маршрутам.