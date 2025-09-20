Ричмонд
Пожароопасный сезон завершится в Иркутской области 21 сентября

Он длился 168 дней и оказался спокойнее прошлого года по числу и площади пожаров.

Источник: IrkutskMedia.ru

В воскресенье, 21 сентября, во всех 27 лесничествах Иркутской области официально завершится пожароопасный сезон. В 2025 году он продолжался с 7 апреля и стал менее напряжённым по сравнению с прошлым годом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.

Ранее, 12 сентября, пожароопасный сезон был закрыт в четырёх лесничествах — Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском. Теперь он завершится на землях лесного фонда остальных 27 лесничеств, включая Аларское, Ангарское, Балаганское, Братское, Иркутское, Слюдянское, Тайшетское, Усть-Кутское, Черемховское и другие.

Всего в 2025 году в регионе зарегистрировано 629 лесных пожаров на площади 33 792,16 га. Для сравнения: в 2024 году на ту же дату зафиксировано 792 пожара на площади 243 155,52 га.

«В сравнении с 2024 годом количество пожаров уменьшилось в 1,2 раза, при уменьшении площади лесных пожаров более чем в семь раз. В течение первых суток удалось потушить более 70% всех пожаров. Это говорит о значительном повышении оперативности тушения», — отметил исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Он добавил, что сразу после завершения пожароопасного сезона начнётся подготовка к следующему году, чтобы сохранить положительную динамику по снижению числа и площади лесных пожаров.

Напомним, с 27 мая пожароопасный сезон был установлен на всей территории Иркутской области — его вводили поэтапно — с 7 апреля в южных, центральных и западных районах.