Пожароопасный сезон завершится в Иркутской области 21 сентября

В воскресенье, 21 сентября, во всех 27 лесничествах Иркутской области официально завершится пожароопасный сезон. В 2025 году он продолжался с 7 апреля и стал менее напряжённым по сравнению с прошлым годом, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на облправительство.