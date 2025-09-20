В Госдуме предложили включать в меню ресторанов безалкогольное вино

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести норму, рекомендующую заведениям общепита, имеющим лицензию на алкоголь, включать в свое постоянное меню безалкогольное вино, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Вице-спикер Госдумы отметил, что в настоящее время граждане, которые по тем или иным причинам воздерживаются от употребления алкогольных напитков, зачастую сталкиваются с отсутствием в меню полноценной альтернативы, что создает для них психологический дискомфорт в ситуациях коллективных посещений ресторанов, баров, кафе, вынуждая либо оправдываться, либо поддаваться социальному давлению.
«Прошу Вас проработать вопрос о введении нормы, рекомендующей заведениям общественного питания, имеющим в своей лицензии право на оборот алкогольной продукции (в частности, вина), включать в постоянный ассортимент своего меню качественные безалкогольные аналоги вина. В качестве пилотной инициативы эту рекомендацию можно адресовать заведениям в городах-миллионниках, где сложился наиболее широкий и разнообразный рынок общественного питания», — сказано в документе.
Отмечается, что данная мера позволит не только снизить потребление алкоголя, предоставив гражданам широкий и равноправный выбор, но и избавить людей от необходимости объяснять причину отказа от алкоголя, нивелируя социальное давление, а также станет стимулированием рынка к производству и предложению качественных безалкогольных продуктов отечественного производства.
«Речь не о запрете алкоголя. Речь о расширении выбора. Чтобы рядом с бокалом вина в меню стоял такой же красивый и вкусный безалкогольный вариант. А еще это станет толчком для отечественных производителей создавать качественные продукты в этом сегменте», — пояснил Чернышов РИА Новости.