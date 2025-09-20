Ричмонд
На Курильские острова из-за циклона обрушится ураганный ветер

На южных Курилах в понедельник, 21 сентября, из-за прохождения циклона ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как уточнили в ведомстве, в дневные часы в понедельник на южных в Южно-Курильском и Курильском районах прогнозируется сильный дождь, местами — очень сильный.

Также на районы обрушится ураганный ветер. Его скорость составит 25−30 м/с, порывы — до 33−35 м/с.

Спасатели заявили, что в районах уже готовы все силы и средства, необходимые для ликвидации возможных последствий. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле МЧС.

В то же время спасатели рекомендовали жителям указанных районов не покидать пределы населенных пунктов, отложить выезды на рыбалку и охоту. Тургруппы, находящиеся на маршрутах, призвали переждать непогоду в подготовленных для этого местах.

Ранее сообщалось, что в городах Дагестана затопило улицы из-за проливных дождей.

