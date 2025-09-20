Ричмонд
Детский сад на 125 мест построят в Балашихе в 2027 году

Строительство детского сада на 125 мест в Балашихе планируется завершить в 2027 году, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Источник: Аргументы и факты

«В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне Салтыковка Балашихи. В планах построить на территории существующего учреждения детский сад на 125 мест до конца 2027 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, в настоящее время завершена проработка земельного участка. Кроме того, ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.

В ведомстве добавили, что существующее здание детского сада не отвечает современным стандартам, а многие дети Салтыковки посещают дошкольные учреждения соседних микрорайонов.

Как уточняется, строительство нового здания позволит обеспечить семьи с детьми садом в шаговой доступности.

Ранее «Известия» сообщали, что в Даниловском районе Москвы ведется строительство большого образовательного комплекса. В здании на ул. Дубининская разместятся школа для 720 ребят и детский сад на 175 мест. Два корпуса образовательного комплекса будут напоминать открытую книгу. В школе будут учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы (инженерный и естествознания), два зала для проведения мероприятий, ИТ-полигон и обеденный зал. В детском саду, рассчитанном на семь групп, будут, в частности, музыкальный и физкультурные залы.