Детский сад на 125 мест построят в Балашихе в 2027 году

Ранее «Известия» сообщали, что в Даниловском районе Москвы ведется строительство большого образовательного комплекса. В здании на ул. Дубининская разместятся школа для 720 ребят и детский сад на 175 мест. Два корпуса образовательного комплекса будут напоминать открытую книгу. В школе будут учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы (инженерный и естествознания), два зала для проведения мероприятий, ИТ-полигон и обеденный зал. В детском саду, рассчитанном на семь групп, будут, в частности, музыкальный и физкультурные залы.