Детский сад на 125 мест построят в Балашихе в 2027 году

«В государственную программу Московской области включен новый объект — строительство детского сада на 125 мест в микрорайоне Салтыковка Балашихи. В планах построить на территории существующего учреждения детский сад на 125 мест до конца 2027 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный объект включен в областную госпрограмму по строительству объектов социальной инфраструктуры. Так, в настоящее время завершена проработка земельного участка. Кроме того, ведется подготовка конкурсной документации для определения подрядчика.
В ведомстве добавили, что существующее здание детского сада не отвечает современным стандартам, а многие дети Салтыковки посещают дошкольные учреждения соседних микрорайонов.
Как уточняется, строительство нового здания позволит обеспечить семьи с детьми садом в шаговой доступности.
Ранее «Известия» сообщали, что в Даниловском районе Москвы ведется строительство большого образовательного комплекса. В здании на ул. Дубининская разместятся школа для 720 ребят и детский сад на 175 мест. Два корпуса образовательного комплекса будут напоминать открытую книгу. В школе будут учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы (инженерный и естествознания), два зала для проведения мероприятий, ИТ-полигон и обеденный зал. В детском саду, рассчитанном на семь групп, будут, в частности, музыкальный и физкультурные залы.