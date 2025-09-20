Ричмонд
Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом

О серии взрывов и работе систем противовоздушной обороны над Волгоградом сообщают жители утром 20 сентября. Люди слышали не менее семи взрывов около 04:00 утра, пишет Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы утверждают, что вспышки были видны в западной и южной части города. Также сообщается о звуках двигателей со стороны Волги. По предварительным данным, в Волгограде работают силы ПВО, которые отражают налёт украинских БПЛА.

Напомним, в Волгограде в целях безопасности закрыли аэропорт. Также этой ночью была атака беспилотников ВСУ на Саратов, где пострадал жилой дом и мирный житель.

