Жители сообщают о серии взрывов и работе ПВО над Волгоградом

Очевидцы утверждают, что вспышки были видны в западной и южной части города. Также сообщается о звуках двигателей со стороны Волги. По предварительным данным, в Волгограде работают силы ПВО, которые отражают налёт украинских БПЛА.
Напомним, в Волгограде в целях безопасности закрыли аэропорт. Также этой ночью была атака беспилотников ВСУ на Саратов, где пострадал жилой дом и мирный житель.
