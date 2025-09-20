Ричмонд
Backstreet Boys прибыли в Астану

В Астане легенд мировой поп-сцены — культовую группу конца 1990-х — начала 2000-х годов Backstreet Boys встретили фанаты и сотрудники столичного аэропорта, передает агентство Kazinform.

Источник: @nickcarter

Сотрудники аэропорта исполнили танец под нашумевший хит «Everybody». Видео необычной встречи опубликовал у себя Threads участник группы Backstreet Boys Ник Картер.

Лучший прием ранним утром в Аэропорту Астаны. Безмерно благодарен за всю любовь, которую вы нам дарите в Казахстане.

написал он под видео

Концерт легендарной группы состоится в Астане 21 сентября на стадионе «Астана Арена».

Концерт коллектива в Астане станет частью мирового турне. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном концертном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.

На концерт Backstreet Boys в Астану, по данным акимата столицы, приедут более 12 000 туристов из 45 стран, включая Германию, Польшу, Францию, Турцию, Финляндию, Литву, Эстонию, Чехию, Сербию, Грецию, Азербайджан, Россию, Узбекистан и другие.

Организаторы вечера — компания «Астана Концерт» — объявили дресс-код Total White, который придаст вечеру атмосферу единства и стиля.

Для удобства зрителей в этот день будут организованы специальные автобусы.