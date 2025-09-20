Backstreet Boys прибыли в Астану

Концерт коллектива в Астане станет частью мирового турне. В 2025 году группа установила рекорд в Лас-Вегасе: шоу в легендарном концертном комплексе The Sphere стало самым продаваемым за всю историю площадки — более 500 000 билетов было раскуплено всего за один день.