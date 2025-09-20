Ричмонд
Дэвис: Зеленскому следует прислушаться к Келлогу и отказаться от территорий

Келлог посоветовал Украине смириться с потерей территорий.

Источник: Аргументы и факты

Зеленскому следует прислушаться к спецпосланнику президента Соединённых Штатов Киту Келлогу, который высказался о признании факта потери ряда территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«У украинцев есть все доказательства, что они проигрывают. Зеленский должен признать это, иначе РФ будет идти и дальше на запад от реки Днепр», — сказал он.

Дэвис уточнил, что украинской стороне следует осознать, что чем дольше Зеленский «упорствует в непризнании очевидного», тем больше потерь понесут Вооружённые силы Украины.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.

Напомним, Келлог посоветовал Киеву смириться с потерей территорий де-факто. Кроме того, он призвал ЕС готовиться к поддержке Украины без Соединённых Штатов.

