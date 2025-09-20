Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полковник Матвийчук: освобождение Липцев обезопасит Белгород от ударов ВСУ

Освобождение села Липцев на Харьковщине расширит зону безопасности. Украинские войска будут отодвинуты, и в Белгородской области обстановка улучшится, сказала Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение села Липцы в Харьковской области поспособствует уменьшению количества нанесения ударов ВСУ по Белгороду и Шебекино, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Освобождение Липцев расширит зону безопасности. Украинские войска будут отодвинуты, и в Белгородской области обстановка улучшится. Дальнобойные БПЛА еще будут достигать, а малые дроны будут практически исключены», — отметил военный эксперт.

Об активности ВС РФ на липцевском направлении ранее сообщили в ВСУ. Украинские паблики отмечают, что Генштаб украинской армии в последний раз упоминал в своих сводках о боях в указанном районе еще в июле.

По словам Матвийчука, активность ВС РФ у Липцев связана с главной их целью: освобождением Купянска.

«Наше командование посчитало, что созрел момент для возобновления наступления на Липцы, чтобы затем соединиться с наступающими подразделениями в Волчанске с целью окончательного освобождения Купянска», — сказал Матвийчук.

При этом военный эксперт констатировал, что на липцевском направлении противник создал серьезные укрепления.

«ВСУ перебросили туда достаточно большие силы, особенно техники, и сегодня там есть фортификационные сооружения, созданы огневые позиции. Собственно говоря, это достаточно хорошо укрепленный узел обороны», — подытожил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на красноармейское и купянское.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше