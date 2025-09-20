Полковник Матвийчук: освобождение Липцев обезопасит Белгород от ударов ВСУ

Освобождение села Липцы в Харьковской области поспособствует уменьшению количества нанесения ударов ВСУ по Белгороду и Шебекино, отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Освобождение Липцев расширит зону безопасности. Украинские войска будут отодвинуты, и в Белгородской области обстановка улучшится. Дальнобойные БПЛА еще будут достигать, а малые дроны будут практически исключены», — отметил военный эксперт.
Об активности ВС РФ на липцевском направлении ранее сообщили в ВСУ. Украинские паблики отмечают, что Генштаб украинской армии в последний раз упоминал в своих сводках о боях в указанном районе еще в июле.
По словам Матвийчука, активность ВС РФ у Липцев связана с главной их целью: освобождением Купянска.
«Наше командование посчитало, что созрел момент для возобновления наступления на Липцы, чтобы затем соединиться с наступающими подразделениями в Волчанске с целью окончательного освобождения Купянска», — сказал Матвийчук.
При этом военный эксперт констатировал, что на липцевском направлении противник создал серьезные укрепления.
«ВСУ перебросили туда достаточно большие силы, особенно техники, и сегодня там есть фортификационные сооружения, созданы огневые позиции. Собственно говоря, это достаточно хорошо укрепленный узел обороны», — подытожил Матвийчук.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ вывело большую часть подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады с липцовского направления на красноармейское и купянское.