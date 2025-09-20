Ричмонд
В Челябинске приставы и госавтоинспекторы вышли в новый рейд: арестованы 29 машин

В Челябинске судебные приставы и госавтоинспекторы вышли в новый рейд — арестованы 29 машин должников, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На этот раз все происходило на Троицком тракте. Как и всегда применялся аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», способный определять в потоке машин те, чьи собственники являются должниками по исполнительным производствам.

«Произведено 29 арестов автомобилей, одно транспортное средство изъято. Также вручено 20 требований о явке в подразделения судебных приставов ГУФССП России по Челябинской области», — рассказали в пресс-службе.

Некоторые водители оплатили свои задолженности на месте — в бюджет и взыскателям поступит 223 тыс. рублей.