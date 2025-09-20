The Nature: муравьи Messor ibericus могут иметь потомство другого вида

Учёные из Института эволюционных наук Университета Монпелье во Франции выяснили, что муравьи-жнецы вида Messor ibericus способны нарушать привычные биологические законы.
Исследование, опубликованное в журнале The Nature, показало: матки этого вида могут производить потомство мужского пола, принадлежащее другому виду — Messor structor.
Дальнейшая стратегия колонии выглядит уникально: самцы Messor structor используются для создания гибридных рабочих особей, которые обеспечивают функционирование и развитие муравейника. По словам авторов исследования, в природе ещё не было зафиксировано случаев, когда один вид способен воспроизводить потомство, принадлежащее другому.
Научное сообщество назвало открытие сенсационным. Один из авторов работы Джонатан Ромигье в беседе с The New York Times заявил: «Это безумие». Профессор Университета Гвельфа в Канаде Гэри Амфри отметил, что исследование открывает новые горизонты в понимании процессов гибридизации.
Ранее новый для России вид муравьев Myrmica vandeli обнаружили студенты-биологи в Тигирекском заповеднике на северо-западе Алтайского края.