The Nature: муравьи Messor ibericus могут иметь потомство другого вида

Дальнейшая стратегия колонии выглядит уникально: самцы Messor structor используются для создания гибридных рабочих особей, которые обеспечивают функционирование и развитие муравейника. По словам авторов исследования, в природе ещё не было зафиксировано случаев, когда один вид способен воспроизводить потомство, принадлежащее другому.