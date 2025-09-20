Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Nature: муравьи Messor ibericus могут иметь потомство другого вида

В природе ещё не было зафиксировано случаев, когда один вид способен воспроизводить потомство, принадлежащее другому.

Источник: Аргументы и факты

Учёные из Института эволюционных наук Университета Монпелье во Франции выяснили, что муравьи-жнецы вида Messor ibericus способны нарушать привычные биологические законы.

Исследование, опубликованное в журнале The Nature, показало: матки этого вида могут производить потомство мужского пола, принадлежащее другому виду — Messor structor.

Дальнейшая стратегия колонии выглядит уникально: самцы Messor structor используются для создания гибридных рабочих особей, которые обеспечивают функционирование и развитие муравейника. По словам авторов исследования, в природе ещё не было зафиксировано случаев, когда один вид способен воспроизводить потомство, принадлежащее другому.

Научное сообщество назвало открытие сенсационным. Один из авторов работы Джонатан Ромигье в беседе с The New York Times заявил: «Это безумие». Профессор Университета Гвельфа в Канаде Гэри Амфри отметил, что исследование открывает новые горизонты в понимании процессов гибридизации.

Ранее новый для России вид муравьев Myrmica vandeli обнаружили студенты-биологи в Тигирекском заповеднике на северо-западе Алтайского края.