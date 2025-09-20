Тело омича, убитого на фестивале Burning Man, кремировали в США

В США кремировали тело 37-летнего Вадима Круглова, погибшего на фестивале Burning Man. Об этом со ссылкой на друга погибшего Владислава Ростова сообщил ТАСС. Прах Вадима Круглова должны доставить на родину в ближайшие несколько недель.
Напомним, омич погиб от удара ножом в шею, тело было обнаружено 30 сентября. Ведется расследование, однако пока никакого результата оно не принесло. Ранее «КП Омск» сообщала о том, что отец Вадима Круглова обратился к Дональду Трампу с просьбой активизировать расследование гибели сына.
