Украинцы передают данные о позициях ВСУ через чат-бот для помощи мобилизованным

Граждане Украины передают данные о расположении ВСУ через чат-бот, который создан российскими волонтерами для помощи насильно мобилизованным солдатам. Об этом сообщил один из организаторов проекта.
По его словам, бот обратной связи @FREE_SOLDIER2022 изначально был создан волонтерами для оказания помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине — прим. «ВМ»), или обычным военным для добровольной сдачи в плен, чтобы остаться в живых.
— Бот ведут волонтеры. Через некоторое время с начала функционирования бота жители Украины начали передавать нам информацию о расположении частей ВСУ. Мы передаем ее тем, кому она должна попасть. Нам передают места расположения военных, зданий ТЦК и других важных объектов, — рассказал собеседник РИА Новости.
15 сентября сообщалось, что сотрудники ТЦК избили ветерана ВСУ при попытке насильственной мобилизации. Инцидент произошел в поселке Стеблев Черкасской области.
Отправившийся домой после ранения на передовой боец увидел на улице раскиданные вещи. Он также услышал крики о помощи, которые звучали из стоявшей неподалеку машины. Военный подошел к ней, открыл дверь и внезапно получил в лицо струю из газового баллончика.