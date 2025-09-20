Ученые разработали алгоритм, повышающий скорость зарядки электробатарей

По его словам, за рубежом применяются разные методы зарядки — от классического двухступенчатого «постоянный ток/ постоянное напряжение», который может вызывать перегрев на финальной стадии, до импульсных режимов, где заряд происходит с паузами. «Однако такие подходы либо сокращают срок службы батарей, либо требуют больше времени на полный заряд. Российский алгоритм сочетает преимущества — ускоряет зарядку, предотвращает перегрев и продлевает срок службы аккумулятора», — подчеркнул Антамошкин.