Ученые разработали алгоритм, повышающий скорость зарядки электробатарей

КРАСНОЯРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российские ученые разработали новый алгоритм зарядки литий-ионных аккумуляторов, который предотвращает перегрев батарей и увеличивает срок их службы. Об этом сообщил ТАСС руководитель исследования, заведующий кафедрой программной инженерии Сибирского федерального университета Олеслав Антамошкин.
Литий-ионные аккумуляторы широко применяются в электротранспорте и бытовой технике. «При подзарядке таких батарей из-за происходящих химических процессов может происходить перегрев и ускоренный износ. Наш алгоритм поэтапно снижает зарядный ток при достижении определенных порогов напряжения и температуры. Это позволяет держать батарею в безопасном тепловом режиме, увеличить срок службы на 15−20% и повысить общую надежность», — пояснил ученый.
По его словам, за рубежом применяются разные методы зарядки — от классического двухступенчатого «постоянный ток/ постоянное напряжение», который может вызывать перегрев на финальной стадии, до импульсных режимов, где заряд происходит с паузами. «Однако такие подходы либо сокращают срок службы батарей, либо требуют больше времени на полный заряд. Российский алгоритм сочетает преимущества — ускоряет зарядку, предотвращает перегрев и продлевает срок службы аккумулятора», — подчеркнул Антамошкин.
Разработанный метод также позволяет сократить время зарядки до 15% по сравнению с классическими подходами. Разработчики планируют интегрировать данную технологию в системы управления общественного электротранспорта, повышая его эффективность и безопасность.
Сибирский федеральный университет — первый в России федеральный университет, основанный в 2006 году путем объединения четырех вузов Красноярска.