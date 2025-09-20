В США предложили закон о конфискации российских активов: что известно

Группа сенаторов от обеих партий США представила законопроект, направленный на регулярную передачу Киеву замороженных в США активов РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, опубликованному Комитетом по иностранным делам Сената, предлагается внести изменения в законы, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году. Эти законы предусматривают возможность конфискации замороженных активов России и оказание финансовой помощи Украине.
Сенаторы обеих партий считают, что США должны начать передачу средств Украине каждые 90 дней. Ожидается, что в этот период Украина будет получать не менее 250 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что страны Европейского союза обсуждают использование замороженных российских активов на поддержку Украины в обход вето со стороны Венгрии.
Известно, что Еврокомиссия предложила использовать замороженные активы России для предоставления кредитов Украине.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем обернется для Европы решение изъять российские активы.