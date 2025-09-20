Ричмонд
Дмитриев призвал сделать мир снова великим

Традиционные ценности и противодействие «фейковым» сообщениям помогут «сделать мир снова великим».

Источник: Аргументы и факты

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что традиционные ценности, а также противодействие «фейковым» сообщениям СМИ помогут «сделать мир снова великим».

«Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будем бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу», — написал спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами на своей странице в соцсети X*.

К посту он прикрепил изображение с планетой Земля, голубем мира, а также скреплёнными руками.

Помимо этого, Дмитриев опубликовал опрос, где предложил выбрать название инициативы: «Сделаем мир снова великим» (MWGA) или «Сделаем Землю снова великой» (MEGA).

Ранее сообщалось, что на фоне убийства американского активиста Чарли Кирка Дмитриев призвал привлечь к ответственности средства массовой информации Запада.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

