Дмитриев призвал сделать мир снова великим

«Сделаем мир снова великим! Вместе посредством весомых традиционных ценностей мы будем бороться с фейковыми новостями и откроем границы, восстановим веру, семью и свободу», — написал спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами на своей странице в соцсети X*.