Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения Эстонии в адрес России по поводу нарушения воздушного пространства истребителями МиГ-31, заявил, что данная ситуация вызывает у него обеспокоенность. Он также не исключил «большие проблемы».
«Мне не нравится, когда так происходит. Это может обернуться серьезными проблемами, но я дам вам знать позже. Примерно через час меня проинформируют», — рассказал американский глава в беседе с журналистами.
Напомним, что 19 сентября произошел дипломатический инцидент между Россией и Эстонией, вызванный якобы нарушением воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. Согласно заявлению премьер-министра Эстонии Кристена Михала, нарушение продолжалось приблизительно 12 минут в районе острова Вайндлоо.
В ответ НАТО осуществило перехват нарушителей, а эстонское правительство начало консультации по статье 4 Устава НАТО.
При этом никаких доказательств причастности РФ к инциденту с истребителями Таллин не представил.
Позднее, в связи с инцидентом в воздушном пространстве, Эстония запросила консультации НАТО по статье 4. Тогда премьер-министр Кристен Михал заявил о начале консультативного процесса с государствами-членами альянса.
Кроме этого, военный корреспондент KP.RU Александр Коц с иронией прокомментировал заявления о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.
«Странное заявление. Сразу возникает вопрос — что тройка “тридцать первых” делала в небе Эстонии так долго? Где этот ваш “Восточный страж” от Крайнего севера и до Средиземного моря?» — задался военкор риторическим вопросом в Telegram-канале.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте охарактеризовал действия российских пилотов как не соответствующие профессиональным стандартам, в то время как пресс-секретарь Оана Лунгеску описала инцидент как очередное проявление безответственного поведения.
Однако вопреки частым обвинениям в адрес российской стороны, Москва подчеркивает, что воздушные границы Эстонской Республики остались неприкосновенными. Все этапы перелета выполнялись в точном соответствии с утвержденным графиком и установленными траекториями.
Так, министерство обороны РФ накануне сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, а маршрут был заранее спланирован таким образом, чтобы исключить любое приближение к воздушному пространству Эстонии.