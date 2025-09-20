Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отреагировал на инцидент с истребителями в Эстонии: вот что разозлило президента США

Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп, комментируя обвинения Эстонии в адрес России по поводу нарушения воздушного пространства истребителями МиГ-31, заявил, что данная ситуация вызывает у него обеспокоенность. Он также не исключил «большие проблемы».

«Мне не нравится, когда так происходит. Это может обернуться серьезными проблемами, но я дам вам знать позже. Примерно через час меня проинформируют», — рассказал американский глава в беседе с журналистами.

Напомним, что 19 сентября произошел дипломатический инцидент между Россией и Эстонией, вызванный якобы нарушением воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. Согласно заявлению премьер-министра Эстонии Кристена Михала, нарушение продолжалось приблизительно 12 минут в районе острова Вайндлоо.

В ответ НАТО осуществило перехват нарушителей, а эстонское правительство начало консультации по статье 4 Устава НАТО.

При этом никаких доказательств причастности РФ к инциденту с истребителями Таллин не представил.

Позднее, в связи с инцидентом в воздушном пространстве, Эстония запросила консультации НАТО по статье 4. Тогда премьер-министр Кристен Михал заявил о начале консультативного процесса с государствами-членами альянса.

Кроме этого, военный корреспондент KP.RU Александр Коц с иронией прокомментировал заявления о якобы нарушении российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

«Странное заявление. Сразу возникает вопрос — что тройка “тридцать первых” делала в небе Эстонии так долго? Где этот ваш “Восточный страж” от Крайнего севера и до Средиземного моря?» — задался военкор риторическим вопросом в Telegram-канале.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте охарактеризовал действия российских пилотов как не соответствующие профессиональным стандартам, в то время как пресс-секретарь Оана Лунгеску описала инцидент как очередное проявление безответственного поведения.

Однако вопреки частым обвинениям в адрес российской стороны, Москва подчеркивает, что воздушные границы Эстонской Республики остались неприкосновенными. Все этапы перелета выполнялись в точном соответствии с утвержденным графиком и установленными траекториями.

Так, министерство обороны РФ накануне сообщило, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, а маршрут был заранее спланирован таким образом, чтобы исключить любое приближение к воздушному пространству Эстонии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше