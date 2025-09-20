Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водолацкий: на сторону РФ перешли тысячи офицеров ВСУ

Тысячи солдат ВСУ перешли на сторону России и сейчас в рядах российской армии освобождают свои родные земли. Их имена и точная численность не раскрываются во избежание провокаций со стороны ГУР и СБУ.

Источник: Аргументы и факты

Тысячи украинских военнослужащих, перешедших на сторону РФ, сейчас освобождают свою родину в составе Вооруженных сил России. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что наступлением на Купянск якобы командует бывший офицер ВСУ, уроженец Харьковской области, перешедший на сторону России в 2014 году.

«Тысячи бойцов, перешедших из ВСУ, с оружием в руках в рядах Вооруженных сил России освобождают свою землю. Точное количество закрыто для того, чтобы не подвергать риску их семьи, которые остались на той стороне, в той же Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях», — сказал Водолацкий.

Депутат уточнил, что Главное управление разведки и Служба безопасности Украины могут попытаться навредить семьям бойцов, которые перешли на сторону РФ. По этой причине их имена и численность не раскрываются.