Водолацкий: на сторону РФ перешли тысячи офицеров ВСУ

«Тысячи бойцов, перешедших из ВСУ, с оружием в руках в рядах Вооруженных сил России освобождают свою землю. Точное количество закрыто для того, чтобы не подвергать риску их семьи, которые остались на той стороне, в той же Сумской, Черниговской, Полтавской и других областях», — сказал Водолацкий.