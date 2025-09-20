Пожароопасный сезон в Иркутской области завершится 21 сентября

— В сравнении с 2024 годом количество пожаров уменьшилось почти в 1,2 раза, а их общая площадь — более чем в семь раз. В течение первых суток удалось потушить более 70% всех пожаров. Сразу после закрытия этого сезона начнется подготовка сил и средств пожаротушения к сезону следующего года, — говорится в сообщении.