В Приангарье 500 камер подключили к «Безопасному городу» по требованию прокуратуры

По требованию прокуратуры в Приангарье подключено 500 видеокамер к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Система обеспечивает сбор, хранение и передачу информации, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на правонарушения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.
Проверка прокуратуры выявила отсутствие региональной платформы видеонаблюдения, необходимой для оперативного получения данных с камер, установленных в общественных местах.
После внесения представления прокуратуры была создана специализированная платформа, которая объединяет 500 камер и обеспечивает их эффективное функционирование. Новый комплекс повышает уровень общественной безопасности и способствует быстрому выявлению нарушений закона в областном центре.
Напомним, до конца 2025 года в Иркутске планируют установить ещё 47 камер видеонаблюдения. С начала года уже смонтировали 124 устройства. Проект реализуется по поручению мэра города Руслана Болотова в рамках программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды».