Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье 500 камер подключили к «Безопасному городу» по требованию прокуратуры

Новая платформа позволяет собирать и передавать данные с камер для оперативной работы полиции.

Источник: IrkutskMedia.ru

По требованию прокуратуры в Приангарье подключено 500 видеокамер к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город». Система обеспечивает сбор, хранение и передачу информации, что позволяет сотрудникам правоохранительных органов быстрее реагировать на правонарушения, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

Проверка прокуратуры выявила отсутствие региональной платформы видеонаблюдения, необходимой для оперативного получения данных с камер, установленных в общественных местах.

После внесения представления прокуратуры была создана специализированная платформа, которая объединяет 500 камер и обеспечивает их эффективное функционирование. Новый комплекс повышает уровень общественной безопасности и способствует быстрому выявлению нарушений закона в областном центре.

Напомним, до конца 2025 года в Иркутске планируют установить ещё 47 камер видеонаблюдения. С начала года уже смонтировали 124 устройства. Проект реализуется по поручению мэра города Руслана Болотова в рамках программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды».