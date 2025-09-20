В Приангарье 500 камер подключили к «Безопасному городу» по требованию прокуратуры

Напомним, до конца 2025 года в Иркутске планируют установить ещё 47 камер видеонаблюдения. С начала года уже смонтировали 124 устройства. Проект реализуется по поручению мэра города Руслана Болотова в рамках программы «Формирование комфортной и безопасной городской среды».