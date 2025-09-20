В Telegram распространяются схемы обмана с перегоном автомобилей: машины «отправляют» из-за границы

Так, аферисты публикуют в Telegram рекламу фирм, якобы занимающихся перевозкой автомобилей из Европы. На вид канал выглядит активным: достаточное число подписчиков, реакции и фото машин. Заинтересованные покупатели связываются с менеджером. Для заключения сделки он запрашивает паспортные данные и предоплату.