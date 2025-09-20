Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Telegram распространяются схемы обмана с перегоном автомобилей: машины «отправляют» из-за границы

МВД: Мошенники внедряют в Telegram схемы обмана с перегоном машин из-за рубежа.

Источник: Комсомольская правда

Дистанционные мошенники начали внедрять в Telegram схемы обмана россиян с перегоном несуществующих машин из-за рубежа. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты публикуют в Telegram рекламу фирм, якобы занимающихся перевозкой автомобилей из Европы. На вид канал выглядит активным: достаточное число подписчиков, реакции и фото машин. Заинтересованные покупатели связываются с менеджером. Для заключения сделки он запрашивает паспортные данные и предоплату.

Однако через некоторое время мошенник требует оплатить якобы таможенную пошлину. Получив деньги, менеджер перестаёт выходить на связь, а покупатель остаётся без денег и машины.

Ранее в МВД сообщили, на каких интернет-ресурсах россиянам следует быть осторожнее. В ведомстве отметили, что онлайн-покупки и инвестиции являются наиболее привлекательными для злоумышленников.