В Telegram распространяются схемы обмана с перегоном автомобилей: машины «отправляют» из-за границы

Дистанционные мошенники начали внедрять в Telegram схемы обмана россиян с перегоном несуществующих машин из-за рубежа. Это следует из материалов МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
Так, аферисты публикуют в Telegram рекламу фирм, якобы занимающихся перевозкой автомобилей из Европы. На вид канал выглядит активным: достаточное число подписчиков, реакции и фото машин. Заинтересованные покупатели связываются с менеджером. Для заключения сделки он запрашивает паспортные данные и предоплату.
Однако через некоторое время мошенник требует оплатить якобы таможенную пошлину. Получив деньги, менеджер перестаёт выходить на связь, а покупатель остаётся без денег и машины.
Ранее в МВД сообщили, на каких интернет-ресурсах россиянам следует быть осторожнее. В ведомстве отметили, что онлайн-покупки и инвестиции являются наиболее привлекательными для злоумышленников.