Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек

Суд арестовал водителя вездехода, при затоплении которого в озере на территории Каларского округа Забайкальского края погибли пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.
Согласно данным следствия, 16 сентября при попытке преодоления водоема затонул вездеход с девятью людьми на борту. В результате инцидента погибли пять человек — трое сотрудников коммерческих организаций и двое работников охранного предприятия. Водителю и трем пассажирам удалось спастись. В пятницу водитель транспортного средства был задержан.
Суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении. После гибели людей было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
В среду утром вертолет со спасателями, водолазами, следователями и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса, где произошло происшествие. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, которые были доставлены в больницу для опознания. Как сообщил в четверг представитель экстренных служб, специалистам не удалось извлечь вездеход из озера. Подъем машины будет осуществлять подрядная организация.
