Суд арестовал водителя вездехода, в котором погибли пять человек

В среду утром вертолет со спасателями, водолазами, следователями и сотрудниками полиции вылетел к озеру Амудиса, где произошло происшествие. К вечеру водолазы подняли тела трех погибших, которые были доставлены в больницу для опознания. Как сообщил в четверг представитель экстренных служб, специалистам не удалось извлечь вездеход из озера. Подъем машины будет осуществлять подрядная организация.