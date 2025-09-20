Экс-замглавы Химок арестован по обвинению в мошенничестве

Ранее было известно о задержании Дмитрия Кайгородова по подозрению в участии в мошеннической схеме при модернизации коммунальной инфраструктуры, связанной с контрактами предприятия «ЖКХ Чеховского района». По версии следствия, в 2022 году при реализации этих контрактов были предоставлены ложные отчеты и похищено порядка двух млн рублей. В настоящее время Кайгородов находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.