Экс-замглавы Химок арестован по обвинению в мошенничестве

Бывшего замглаву задержали по подозрению в мошенничестве.
Бывший заместитель главы администрации Химок Дмитрий Кайгородов арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает ТАСС.
«Суд избрал Кайгородову, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте агентства.
Ранее было известно о задержании Дмитрия Кайгородова по подозрению в участии в мошеннической схеме при модернизации коммунальной инфраструктуры, связанной с контрактами предприятия «ЖКХ Чеховского района». По версии следствия, в 2022 году при реализации этих контрактов были предоставлены ложные отчеты и похищено порядка двух млн рублей. В настоящее время Кайгородов находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.