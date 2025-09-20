Космонавт Зубрицкий: проект «Бион-М» повысит безопасность полетов на Луну и Марс

МКС, 20 сентября. /ТАСС/. Полет биоспутника «Бион-М» № 2 имеет большое значение для космонавтов, поскольку направлен на повышение безопасности полетов, в том числе к далеким небесным телам. Об этом сказал спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса на Международной космической станции (МКС) Алексей Зубрицкий.
«Для нас, космонавтов, “Бион-М” — это очень полезный проект, который позволит изучить влияние повышенного уровня радиации на животных и растения. В дальнейшем это позволит ученым создать более современные и качественные способы защиты от радиации для людей в космосе и на Земле. А нам это позволит более безопасно летать как на другие орбиты, более высокие и отличные по наклонению от орбиты МКС, так и к другим небесным телам, таким как Луна и Марс», — сказал космонавт.
«Бион-М» № 2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа. На борту аппарата находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Проект был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС. Биоспутник приземлился в степях Оренбуржья 19 сентября.