Космонавт Зубрицкий: проект «Бион-М» повысит безопасность полетов на Луну и Марс

«Для нас, космонавтов, “Бион-М” — это очень полезный проект, который позволит изучить влияние повышенного уровня радиации на животных и растения. В дальнейшем это позволит ученым создать более современные и качественные способы защиты от радиации для людей в космосе и на Земле. А нам это позволит более безопасно летать как на другие орбиты, более высокие и отличные по наклонению от орбиты МКС, так и к другим небесным телам, таким как Луна и Марс», — сказал космонавт.